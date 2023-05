Sergio Perez crasht vroeg in de kwalificaties in Monaco

Sergio Perez, de nummer 2 in de tussenstand om de wereldtitel, moet zondag wellicht ver achteraan starten op het stratencircuit in Monaco. De Mexicaan crashte vroeg in de kwalificaties.

Sergio Perez is de teammaat van Max Verstappen, en ook zijn naaste belager in de WK-stand. Vorig jaar crashte de Mexicaan in de kwalificaties in Monaco met opzet om zo een goede startpositie veilig te stellen. Dat liet hem toen toe de race te winnen.

Opzet is nu zeker niet het geval, want zijn sortie gebeurde al in het begin van Q1. Checo schoof in de eerste bocht over de vier wielen en lateraal in de tecpro-muur. Naast wat koetswerkdelen was ook de wielophanging stuk. Tot overmaat van ramp werd de Red Bull-Honda met een kraan door de lucht weggetakeld, waardoor de concurrentie gretig foto’s kon maken van de onderkant van de beste bolide van dit seizoen. Na Mercedes, deze ochtend na de crash van Lewis Hamilton, gaf nu ook het kampioenenteam ongewild veel geheimen prijs.