Caleb Ewan gaat op en over Tim Merlier en sprint naar zege in GP Marcel Kint

Al vroeg in de koers kreeg een vlucht van zeven marge van het peloton, maar de sprintersploegen controleerden de voorsprong constant, waardoor een massasprint onvermijdelijk was. Op een kleine vijf kilometer van de meet in Zwevegem werden de laatste twee aanvallers gegrepen, we gingen sprinten.

In het peloton bereidden de belangrijkste sprintersploegen hun treintje voor. Soudal-Quick Step voor Tim Merlier, Lotto Dsnty voor Caleb Ewan en Intermarché-Circus-Wanty voor Gerben Thijssen. Iedereen wou een goed plekje innemen vooraan, waardoor er wat geduwd en getrokken werd.

Caleb Ewan zat heel ver achterin, maar met dank aan Timothy Dupont van Tarteletto Isorex schoof hij mee naar voren, net op tijd. Tim Merlier zat te ver en zat slechts in zevende positie bij het ingaan van de laatste kilometer. Maar een sterke Van Lerberghe bracht hem in ideale positie. Merlier leek naar de zege te sprinten, maar een ijzersterke Caleb Ewan ging erop en erover en kon met zijn vrede geen blijf. Wat een deugddoende zege voor de Australiër Lotto Dstny. Nog maar zijn eerste van het seizoen en dat een maand voor de start van de Tour. Dat kan tellen voor het vertrouwen...