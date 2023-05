Rebelle lanceert boek om taboes of stigma’s rond seks te doorbreken: “Komaf maken met druk die vrouwen voelen”

Rebelle lanceerde zaterdag in hartje Mechelen een nieuw boek om vrouwen aan te moedigen om te praten over seks. — © Dirk Vertommen

Rebelle noemt zich een maatschappijkritische vereniging die streeft naar gelijke kansen voor en solidariteit voor alle vrouwen. “Seks is overal in onze maatschappij, maar het beeld dat we ervan voorgeschoteld krijgen, blijft nogal eenzijdig en stereotiep”, zegt Sara Van den Broeck van Rebelle vzw.

Daarom lanceerde de vereniging zaterdag op de Korenmarkt in Mechelen het Goed Genoeg-seksboek en tekeningen met humoristische ondertoon van Domien Delforge alias Studio Stoutpoep. Voorbijgangers die aan het rad draaiden en zich waagden aan een kleine opdracht kregen het boek gratis mee.

Wie aan het rad draaide, maakte kans op een gratis boek. — © Dirk Vertommen

“Zo maken we seksualiteit op een speelse manier bespreekbaar. We willen met onze acties komaf maken met de druk die vrouwen voelen als het over seks gaat. Barbie-achtige vulva’s, altijd goesting moeten hebben, penetratie als absoluut orgelpunt van elke vrijpartij: het is niet gemakkelijk om jezelf tussen de lakens goed genoeg te vinden”, legt Van den Broeck uit.

“Aanmoedigen om over seks te praten”

In dit boek van de Goed Genoeg-reeks gooit Rebelle het roer om wordt seks bekeken vanuit een compleet andere hoek. “Zonder filter, taboe of stigma, maar uiteraard met de nodige dosis humor. We willen vrouwen zo aanmoedigen om over seks te praten, hun eigen lichaam te ontdekken en hun volle vrije seksuele zelf te ontplooien”, zegt Sara Van den Broeck.

Het boek bevat allerlei quotes, getuigenissen en opdrachten en tips om zelf mee aan de slag te gaan. “Geen salontafelboek dus”, klinkt het. Wie graag een exemplaar wil, kan er eentje kopen in de webwinkel van Rebelle vzw. Het boekt kost elf euro.

www.rebelle-vzw.be