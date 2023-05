Dat wordt wennen: voor het eerst in bijna twintig jaar zonder Nadal, de grootmeester van Roland Garros (en wie profiteert ervan?)

Geen Roger Federer, die vorig jaar stopte. Geen Rafael Nadal, die zich voorlopig on hold heeft gezet. Wordt deze Roland Garros de wissel van de wacht of pakt Novak Djokovic zijn 23ste grandslamtoernooi?

De grote afwezigen: geblesseerde Nadal, boze Halep

De King of Clay, de man die veertien keer won op achttien deelnames, de Spanjaard die werd geadopteerd alsof het een genaturaliseerde Fransman betrof: publiekstrekker Rafael Nadal is er voor het eerst sinds zijn eerste zege, in 2005, niet bij. Hij won liefst 112 matchen op Roland Garros en verloor hij er slechts drie en gaf één keer wegens een polsblessure op tijdens het toernooi. Nu is zijn lichaam zijn grootste tegenstander: tijdens Roland Garros wordt hij er 37, momenteel is hij op de sukkel met zijn heup en wil hij enkele maanden aan de kant staan, zodat hij gezond en wel is voor zijn afscheidsjaar 2024. Komt hij terug? Niet zeker. Wel al zeker: na Roland Garros tuimelt hij voor het eerst sinds 2003 uit de top 100 van de wereld.

Bij de vrouwen kán Simona Halep wel maar mag ze nog altijd niet. Het voormalige nummer één bij de vrouwen en gewezen winnares van Roland Garros staat acht maanden aan de kant wegens een dopingovertreding. Hoorndol wordt ze ervan dat haar dopingzaak al voor de derde keer is uitgesteld. Ze heeft altijd ontkend dat ze doping nam en wijt de positieve test aan een vervuild voedingssupplement. Onlangs werden evenwel ook afwijkende waarden in haar bloedpaspoort ontdekt, wat de zaak complexer maakt.

Rafael Nadal is er nu niet bij. — © AP

De grote favorieten: Djoko versus jongelingen, wie wordt nummer één bij vrouwen

Geen Rafael Nadal, ligt de weg richting Coupe des Mousquetaires dan breed open voor Novak Djokovic? Wel meer open maar niet breed open. De Serviër, die onlangs 36 werd, is een van de topfavorieten – hij zou dan gelijk zijn 23ste grandslamtoernooi winnen en Nadal voorbijsteken.

Dat moet hij wel topfit zijn, en dat is maar de vraag. Hij was op de sukkel met zijn schouder, verloor op zijn laatste voorbereidingstoernooi tegen Holger Rune, amper twintig jaar en the next big thing van het mannentennis. Hij raakte ook moeilijk op dreef, omdat hij de Amerikaanse hardcourttoernooien niet mocht spelen want niet gevaccineerd tegen corona.

Evengoed wordt dit de Roland Garros van de machtsoverdracht. Rune is een van de boegbeelden van de next gen, net zoals zijn leeftijdsgenoot Carlos Alcaraz. Het huidige nummer één van de wereld won de US Open, Indian Wells en Madrid, maar struikelde wel in Rome tegen nummer 135 van de wereld. Voor Toni Nadal, coach van Rafael Nadal, is het duidelijk wie de topfavorieten zijn. “Ik zie niet in wie Carlos (Alcaraz) of Novak (Djokovic) kan kloppen, dat zijn er niet veel.”

Heeft het oog van de meester gelijk? Of mengen de bijna-dertiger Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas of Andrey Rublev zich in de debatten? Mogelijk wordt Alcaraz onttroond als nummer één van de wereld.

Ook bij de dames wordt Roland Garros tegelijk een strijd wie zich tot nummer één van de wereld kroont. Iga Swiatek is het voorbije jaar de onbetwiste nummer één. Maar inmiddels zagen Aryna Sabalenka en Elena Rybakina aan haar poten.

Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. — © AFP

En de Belgen?

De kwalificaties leverden geen bijkomende Belg op, en dus staat slechts één man op de hoofdtabel van Roland Garros. David Goffin, 32 jaar en intussen weggezakt uit de top 100, zal gelijk zwoegen en zweten. Hij opent tegen de Pool Hubert Hurkacz, nummer dertien van de wereld. Vorig jaar al klopte de Pool Gof-fin, en hij boog toen slechts voor later finalist Casper Ruud. In het dubbelspel zijn Sander Gillé en Joran Vliegen vaste waarden.

Na het onfortuinlijke blessureleed van Alison Van Uytvanck of Kirsten Flipkens die geen enkelspel meer speelt, houden Elise Mertens (WTA 28), Ysaline Bonaventure (WTA 81) en Maryna Zanevska (WTA 88) de Belgische eer hoog.

Elise Mertens, de beste Belgische, liet Straatsburg uit voorzorg schieten, nadat ze weer sukkelde met haar rechterschouder.

Elise Mertens. — © EPA-EFE

Wat u nog moet weten?

*Het Franse chauvinisme kan weer ten top worden gedreven. Het is veertig jaar geleden dat chouchou Yannick Noah Roland Garros won. Sinds 1983 heeft geen enkele Fransman hem dat nagedaan, het lijkt redelijk onwaarschijnlijk dat hij dit jaar een opvolger krijgt.

*Het tweede grandslamtoernooi van het jaar doet ook dienst als het preolympische toernooi. Op de Olympische Spelen van Parijs 2024 zal het tennistoernooi worden betwist op het gravel van Roland Garros.

*Voor het eerst sinds 1998 zal of Roger Federer of Rafael Nadal niet op de Parijse velden te bekennen zijn.