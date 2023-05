Chaos op Britse luchthavens door defect aan elektronische poortjes

Op sociale media zijn er getuigenissen van urenlange wachtrijen op de luchthavens van Heathrow en Gatwick bij Londen. De paspoortcontrole moet nu manueel gebeuren, en dat duurt een pak langer. Bovendien is er ook een verlengd weekend in het land, wat voor extra drukte zorgt.

De problemen met de elektronische poorten, die onder de bevoegdheid van de grenspolitie vallen, zijn nationaal en niet gelinkt aan een of meerdere luchthavens, beklemtoont Heathrow op Twitter. “Onze teams proberen samen met de douane om de problemen zo snel als mogelijk op te lossen, en we zetten extra personeel in om de wachtrijen te behandelen. We verontschuldigen ons voor de impact”.

De elektronische poorten zijn zowel bedoeld voor Britse reizigers als voor reizigers uit de Europese Unie en uit bepaalde landen zoals de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Ook hinder bij veerboten en op de weg

Ook in Dover, waar de veerboten voor het VK aanmeren, zijn er IT-problemen en dus lange wachtrijen. Auto’s en vrachtwagens staan kilometerslang aan te schuiven. Volgens de haven zijn de problemen intussen opgelost, maar zijn er nog gevolgvertragingen tot anderhalf uur.

Het is het drukste Bank Holiday-weekend sinds 2019, schat de Britse automobielorganisatie RAC. Ook op heel wat Britse wegen moet rekening gehouden worden met files.