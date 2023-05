Michelle Struijk, kapitein van de Red Panthers, verrast en verlaat ‘haar’ Antwerp voor kampioen Gantoise

LEES OOK. Red Lions winnen op valreep van India in Hockey Pro League

Struijk werd in 2017 verkozen tot Belofte van het Jaar op de Gouden Stick Awards. Dat jaar maakte ze ook haar debuut bij de nationale ploeg en pakte ze zilver op het EK in het Nederlandse Amstelveen. Momenteel telt ze 96 caps op haar actief. Volgend weekend in Londen viert ze haar 100e selectie tijdens de Pro League-wedstrijd tegen Groot-Brittannië.

In clubverband werd Struijk in het seizoen 2018-2019 kampioen met Antwerp. Het voorbije jaar werd de Antwerpse club zevende. Bij Gantoise, de kampioen van de voorbije drie seizoenen, zal Struijk verschillende ploeggenotes van bij de Red Panthers terugvinden. Ze kan er volgend seizoen ook deelnemen aan de Euro Hockey League. Met de Panthers mikt ze op kwalificatie voor het olympisch hockeytoernooi in Parijs in 2024.