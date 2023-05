Youngsters Aaron Andries en Tristan Vandenbussche roeien de EK-finale

Op de derde dag van het EK gingen de Belgische ‘youngsters’ Aaron Andries en Tristan Vandenbussche, de regerende U23 wereldkampioenen, op jacht naar hun eerste A-finale bij de ‘grote mannen. Belgisch ‘oldest’ , de 30-jarige Tim Brys, 5de op de OS 2020 in de lichte dubbeltwee, ging van zijn kant bij de zwaargewichten in het prestigieuze skiffnummer op zoek naar zijn plaats in de absolute wereldtop.

De drie Belgen deden het schitterend: Andries en Vandenbussche plaatsten zich voor de EK-finale, Tim Brys moest dat ticket op 250m wel aan zijn Nederlandse tegenstander Van Lierop laten maar mag met een vierde plaats zijn debuut in die zwaargewichtklasse zonder meer als zeer geslaagd beschouwen.

De pas twintigjarige Aaron Andries (Gents RS) en zijn amper twee jaar oudere Brugse teamgenoot Tristan Vandenbussche lagen veruit als het jongste team naast onder andere de Kroaten Martin en Valent Sinkovic, meervoudig wereldkampioen en ook tweevoudige Olympische kampioen, de Ieren Lynch - Doyle, gewezen bronzen EK-medaillewinnaars en de Moldaviërs Sestanov - Corsunov, vorig jaar vijfde op het WK. Het Gents-Brugs duo gaf blijk van een enorm sterk tactisch inzicht.

Contact vanuit Gent

In overleg met hun coach Evelien Ameel, die de races vanuit Gent moet volgen, gingen ze voldoende hard van start om contact te houden met de eerste drie maar net niet om zich kordaat in die top te nestelen. Na 500m kwamen ze als vijfde door. Halfweg zakten Aaron en Tristan even weg naar de zesde en laatste plek maar op amper iets meer dan drie seconden achter lagen op de Moldaviërs, die derde lagen na de onhoudbare Kroaten en de verrassende Litouwers Kelmelis en Bieliauskas, en vooral met het besef dat ze klaar waren om zoals afgesproken uit te pakken met een sterkere tweede wedstrijdhelft.

Onze landgenoten voerden dat tactisch plan van hun coach perfect uit en dat hebben de Litouwers en Moldaviërs in het bijzonder dus geweten. Op 500m waren Aaron en Tristan al Sestanov - Corsunov voorbij gesneld en openden ze hun jacht op de Litouwers. Met een verschroeiende eindsprint kwamen ze op 200m van het einde op gelijke hoogte, het moment waarop de Litouwers compleet leeg geroeid de rol losten met een laatste plaats tot gevolg. Aaron en Tristan finishten derde en gleden dolblij over de meet om het behalen van die EK -finale. Zij legden de tweede wedstrijdhelft enkele tienden van één seconde trager af dan de Ieren, maar wel sneller dan de Kroatische dubbele Olympische kampioenen, of hoe men een tactisch plannetje tot in de puntjes werd uitgevoerd.

Een over gelukkige coach Evelien Ameel, die vanuit haar zetel thuis in Gent die thriller auditief ‘live’ volgde, kon haar emoties amper verwerken: “Vorig jaar zag ik hen live wereld en Europees kampioen U23 worden. Nu mis ik wel hun eerste EK finale bij de grote mannen omdat ik niet mee mocht. Het geeft geen fijn gevoel, maar dat kan ik makkelijk van mij afzetten bij de idee hoe gelukkig mijn jonge gasten zich nu voelen. Zij zijn als erg jong U23 team de revelatie van dit EK. Of er nog meer in zit kan ik uiteraard van hier uit niet inschatten. Wel zal ik straks met hen online doornemen hoe ze het snelst kunnen herstellen van die bloedstollende halve finalerace en wat hoe ze morgen hun eerste finale bij de grote mannen kunnen aanpakken. Met die top zes plaats is hun EK al meer dan geslaagd en al wat nu nog volgt nemen we er graag bij!”, klinkt het uit de mond van een Gentse coach, die hard en moedig probeert alle gemengde gevoelens weg te steken.

Tim Brys nipt uit de A-finale

Enkele minuten na de race van Andries - Vandenbussche deed Tim Brys de stunt van zijn jonge teamgenoten bijna fijntjes over. De Gentse skiffeur zag in zijn halve finale wereldkampioen Olivier Zeidler (Duitsland) en de regerende Olympische kampioen Stefanos Ntouskos in de eerste wedstrijdhelft langzaam weg schuiven. Aan het 1000m punt lag Tim wel op die vereiste derde plaats, maar werd toch bedreigd door de Nederlander Lennert Van Lierop, die vorig jaar deel uit maakte van de Nederlandse zilveren WK- acht. Tim wist dat de Noorderbuur over een geweldig eindschot beschikte en deed er alles aan om een grotere voorsprong bij elkaar te roeien.

Tim Brys.

Beide skiffeurs gingen de laatste 500m met een verschil van amper drieënveertig honderdsten van één seconde verschil. Een fel knokkende Gentenaar moest pas in de laatste 250m die derde plaats en dus dat felbegeerd laatste finaleticket uit handen geven. De Nederlander bleek niet te stoppen en finishte met de snelste laatste 500m in het spoor van de Griekse Olympische kampioen. Tim werd dus vierde en mag morgen in de B-finale voor de zevende tot twaalfde plaats roeien. Zijn debuut in dit EK kan de Olympisch finalist in het lichtgewicht roeien alvast als zeer geslaagd beschouwen. Dit resultaat wordt ook het ideale opstapje naar de volgende World Cup regatta waarnaar Tim verder kan werken maar dan wel onder begeleiding van zijn persoonlijk coach Dirk Crois, die tijdens dit EK net als Evelien Ameel zijn toproeier ook al vanuit zijn Brugge ‘op de voet’ moest volgen.