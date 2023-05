“Beste start ooit”: Extrema Outdoor maakt zich op voor eerste uitverkochte dag

Met een stralende zon verwelkomt Extrema Outdoor zaterdag z’n festivalgangers. Nadat het bordje ‘uitverkocht’ aan de ingang gespijkerd is, kan ook de eerste festivaldag geëvalueerd worden. “Het was de beste start ooit.”

Hier en daar nog wat kleine oogjes, maar ook heel veel zin om te feesten. Ook de zon tekent al vroeg present en maakt van Extrema Outdoor meer dan ooit de start van het zomerse festivalseizoen. Dag twee heeft dan ook al vroeg alles om er een topdag van te maken. “Vandaag is volledig uitverkocht”, zegt woordvoerder Lomme Valkeneers. “We verwachten 25.000 bezoekers. Het gaat een drukke dag worden, maar daar zijn we op voorzien. We zijn er volledig klaar voor en hebben er vooral heel veel zin in.”

Kan ook moeilijk anders, na een zeer geslaagde eerste dag die smaakt naar meer. “Ik denk dat ik namens heel het team mag spreken dat we een superaangename opstart hebben gehad. Het zonnetje was vanaf de ochtend aanwezig. We waren op tijd klaar. We hebben van de gemeente ook wat extra tijd gekregen om op te bouwen, en dat was eerlijk gezegd ook wel nodig. Het heeft ervoor gezorgd dat achter de schermen alles heel gemoedelijk en fijn verlopen is. Dat nemen we mee de komende dagen. Ik durf zeggen dat dit voor Extrema Outdoor de beste start ooit was.”

© Karel Hemerijckx

Op muzikaal vlak is het vandaag overigens uitkijken naar Claptone, Nico Moreno en de thuismatch van het Bilzense dj-duo Joyhauser.