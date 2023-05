Heel Monaco kan onderkant van Mercedes zien na crash van Hamilton, Verstappen nipt het snelst

Max Verstappen heeft even de vangrails aangeraakt op het stratencircuit van Monaco, maar hij kwam zonder schade weg en reed de snelste tijd in de laatste training voor de kwalificaties. De sessie stopte vroegtijdig door een crash van Lewis Hamilton. De kwalificaties beginnen om 16 uur.

Van dominantie is op het a-typische circuit in Monte Carlo geen sprake, maar Max Verstappen gaat toch gesterkt naar de kwalificaties. De verschillen zijn miniem, maar hij stond het grootste deel van de sessie bovenaan de tabellen. Op een baan die steeds sneller werd, wipte hij telkens weer over de concurrentie als die verbeterde. De tweede plek ging naar zijn teammaat Sergio Perez, voor de Aston Martin van Lance Stroll en de Ferrari van Carlos Sainz. Verstappen was ook vrijdag al het snelst, ook toen heel nipt.

Dat wereldkampioen Verstappen voluit ging, bleek wel toen hij de vangrails kuste met zijn Red Bull-Honda. Hij liep evenwel geen schade op en kon voort. Dit in tegenstelling tot Lewis Hamilton, die in de slotfase de controle over zijn Mercedes verloor en in de rail klapte. De Mercedes W14 raakt naar verwachting wel hersteld voor de kwalificaties, maar heel vervelend: de auto werd hoog in de lucht getild door een kraan, waardoor iedereen de nieuwe onderkant heeft kunnen zien. Die was voor dit weekend helemaal vernieuwd.

Max Verstappen in Monaco. — © EPA

Bij Ferrari was het zoeken naar de beste afstellingen. Halfweg de sessie liet Charles Leclerc weten dat zijn bolide “als gek de grond raakte” in de sectie aan het zwembad. “We moeten de auto veranderen, ik heb geen controle over de auto”, klonk het over de boordradio. Leclerc veroverde de laatste twee jaar de pole in zijn geboortestad, maar kon die nooit omzetten in een overwinning. In 2021 kon hij niet starten door schade in het slot van de kwalificaties. Vorig jaar verloor hij de race door een tactische blunder van Ferrari.

De kwalificaties beginnen om 16 uur. De race zondag om 15 uur.