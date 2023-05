ROLAND GARROS. Elise Mertens en David Goffin komen zondag in actie: “Ik heb niets te verliezen”

Bij de vrouwen treft Elise Mertens (WTA 28) in het derde duel op court 7 de Slovaakse ‘lucky loser’ Viktoria Hruncakova (WTA 136). Maryna Zanevska (WTA 88), tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 61), en Ysaline Bonaventure (WTA 81), tegen de Russin Anna Blinkova (WTA 66), moeten nog even geduld oefenen. Zij komen maandag of dinsdag op het terrein.

David Goffin (ATP 113) komt zondag als eerste Belg in actie op Roland Garros. De 32-jarige Luikenaar, de enige Belgische vertegenwoordiger bij de mannen, speelt om 11 uur tegen Hubert Hurkacz (ATP 13). Goffin hoopt revanche te nemen op de Pool na zijn nederlaag vorig jaar in Parijs in de derde ronde.

“Dit is niet zijn favoriete ondergrond, maar hij bewees vorig jaar toch dat hij er goed op uit de voeten kan”, analyseerde de Belgische nummer een zijn tegenstander. “Ik klopte hem vorig jaar in Rome, maar verloor vervolgens op Roland Garros. Ik blesseerde me na de eerste set en daarna werd het moeilijk.”

Geen pijn meer

“Ik voel me eindelijk weer goed”, ging Goffin verder. “Ik heb geen pijntjes meer. Roland Garros blijft een belangrijk toernooi voor mij. Tegen Hurkacz heb ik weinig te verliezen. Hij een sterke speler, top 15 van de wereld. Het is niet evident, maar ik hoop op een goede sfeer, met veel Belgen in de tribunes. Ik ga alles geven en proberen te winnen.”

In Rome deed Goffin wat vertrouwen op. — © REUTERS

Goffin beleefde nog geen goed seizoen. Een blessure aan de linkerknie hield hem zes weken aan de kant, waarna hij uit de top 100 tuimelde. “Maar de laatste toernooien waren opnieuw goed”, bleef hij positief. “Ik heb sterke matchen gespeeld tegen Zverev (in Rome, red.) en Norrie (in Lyon, red.). In het begin van het gravelseizoen voelde ik me niet klaar om me te smijten in de rally’s. Na drie weken heb ik het goede ritme en de juiste fysieke toestand teruggevonden. En mijn beste spel komt ook weer terug. Ik kom op het juiste moment in vorm.”

Roland Garros is het enige grandslamtoernooi dat al op zondag begint. De wedstrijden in de eerste ronde worden over drie dagen verspreid.