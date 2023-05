Oekraïne zet Mondelez en zijn Mechelse CEO op zwarte lijst: “internationale oorlogssponsors”

De Oekraïense overheid lijst al langer bedrijven en daaraan verbonden mensen op waarvan ze vindt dat ze de Russische aanval op Oekraïne steunen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de Russische begroting. Op die manier financieren die bedrijven terrorisme, luidt het.

Mondelez is het 27ste bedrijf op de lijst, die louter dient om de internationale druk op de geviseerde bedrijven op te voeren. De CEO van Mondelez, de van Mechelen afkomstige Dirk Van de Put, wordt net als een aantal andere leidinggevenden van de multinational ook individueel geviseerd.

Van de Put legde vorige week in een interview met de krant De Tijd nog uit dat de beslissing om in Rusland actief te blijven “veruit de moeilijkste” uit zijn carrière was.

“De financiële aderlating en het verlies aan merken zouden enorm zijn”, zei hij. “Daarnaast zou een heel ecosysteem in elkaar stuiken, een menselijk drama. Negentig procent van wat we in Rusland verkopen, produceren we ook daar. We stellen er bijna 3.000 mensen tewerk en nemen grondstoffen af bij 10.000 boeren. Ook de consument wilden we niet raken door weg te trekken - Russen eten onze koeken als ontbijt.”

Over de Oekraïense zwarte lijst was begin deze week heel wat te doen, omdat ook de Hongaarse bank OTP erop staat en Boedapest daarom als enige van de 27 EU-lidstaten weigert om extra geld te pompen in de Europese Vredesfaciliteit (EPF). Die moet de Europese landen compenseren voor de levering van munitie aan Kyiv. Volgens de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands en defensiebeleid, Josep Borrell, hebben de lidstaten sinds het begin van de Russische invasie al voor 10 miljard euro aan facturen gepresenteerd.