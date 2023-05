Weer een trofee erbij voor fenomeen Erling Haaland: Noor volgt ploegmaat De Bruyne op als Premier League Player of the Season

Erling Haaland heeft zaterdag de trofee van Premier League Player of the Season gekregen. De Noorse spits volgt daarmee Rode Duivel Kevin de Bruyne op, die de prijs al twee keer won, vorig jaar en in 2020.

De 22-jarige Noor van Manchester City haalde het van Kevin de Bruyne zelf, Arsenal-spelers Martin Odegaard en Bukayo Saka, Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United) en Kieran Trippier (Newcastle).

Haaland scoorde in zijn eerste seizoen in 35 competitiewedstrijden voor Manchester City maar liefst 36 keer en gaf acht assists. Daarmee verbrak de aanvaller in zijn eerste seizoen in de Premier League meteen het doelpuntenrecord. Hij vormt bij City, dat vorige week de titel pakte, een dodelijk duo met De Bruyne.

Hazard en Kompany

Voor deze award, die sinds 1995 uitgereikt wordt, kunnen fans hun stem uitbrengen op de website van de Premier League. Daarnaast is er nog een panel van experten en behoren ook de twintig aanvoerders van de Premier League-teams tot de stemgerechtigden. Naast de trofeeën van de spelersvakbond PFA en de schrijvende pers FWA is het zowat de belangrijkste onderscheiding van het seizoen. Haaland won twee weken geleden al de trofee van de FWA-speler van het jaar, de trofee van de spelersvakbond word pas eind augustus uitgereikt. Voor die trofee zijn exact dezelfde spelers genomineerd.

Naast De Bruyne staan ook Eden Hazard (in 2015, bij Chelsea) en Vincent Kompany (in 2012, bij Manchester City) op de erelijst van beste speler van het seizoen. De Bruyne deelt het record met de Fransman Thierry Henry (2004, 2006), de Portugees Cristiano Ronaldo (2007, 2008) en de Serviër Nemanja Vidic (2009, 2011). Doordat ook de Portugese verdediger Ruben Dias van de Citizens in 2021 de prijs in ontvangst mocht nemen, gaat de trofee voor het vierde opeenvolgende seizoen naar een speler van Manchester City.