Nederlandse bestuurder betrapt zonder rijbewijs, paspoort en kinderzitje in Lanklaar

De politie Maasland heeft vrijdag rond 16.40 uur in de Nieuwstraat in Lanklaar een Nederlandse auto met een zware aanhangwagen en daarop een minigraafmachine gecontroleerd. De bestuurder had geen identiteitskaart en rijbewijs bij. Bovendien was er geen kinderzitje voor het kind dat in zijn auto zat. De politie stelde enkele pv’s op.