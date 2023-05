Van mooie vrouwen tot huurmoordenaars: deze soorten oplichting zijn tegenwoordig populair

Of ze zich nu voordoen als je zoon of dochter, de politie of zelfs een huurmoordenaar: oplichters blijven manieren vinden om je geld af te troggelen. Deze vormen van phishing komen de laatste tijd vaak voor.

Sextortion

Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid, kreeg vorige week nog bijna 3.000 meldingen binnen van burgers over een ‘sextortion scam’. Daarbij krijg je een bericht waarin afpersers beweren dat ze je computer hebben gehackt en intieme beelden van je hebben gemaakt terwijl je naar porno aan het kijken was. Tenzij je hen een bepaald bedrag betaald, zullen ze de beelden verspreiden op het internet.

Meestal proberen ze druk uit te oefenen op hun slachtoffers en vragen ze om in Bitcoins te betalen. Soms vermelden ze ook een oud wachtwoord dat ze op het internet hebben gevonden, om geloofwaardiger over te komen. Maar als je geen intieme beelden van jezelf hebt gedeeld, gaat het om bluf. Safeonweb raadt aan om de mail te negeren, te markeren als spam en te verwijderen, en de afzender te blokkeren.

© Safeonweb

Datingfraude

Ook datingfraude komt de afgelopen weken weer veel voor. Safeonweb kreeg ruim 2.500 e-mails doorgestuurd. Bij datingfraude wordt een simpel principe gebruikt: je lokken met foto’s van mooie vrouwen waar je zogezegd een relatie mee kunt starten, om je zo op te lichten. Vaak bevatten deze e-mails of sociale mediaberichten een of meerdere links die je naar een frauduleuze website omleiden. Daar moet je persoonlijke, professionele of bankgegevens invullen. De oplichters kunnen ook ransomware op je laptop of smartphone installeren en je gegevens blokkeren tot je losgeld betaalt. Of ze installeren een Trojaans paard om toegang te krijgen tot je toestel.

Als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op andere plaatsen gebruikt, pas je dat best onmiddellijk aan. Als je geld kwijt bent of afgeperst wordt, ga je best aangifte toen bij de lokale politie. Contacteer ook je bank en/of Card Stop (078 170 170) als je bankgegevens hebt doorgegeven of geld bent kwijtgeraakt.

© Safeonweb

Hitman scam

Een lugubere vorm van oplichting die tegenwoordig de ronde doet, is de ‘hitman scam’ of ‘huurmoordenaar scam’. Daarbij doet een oplichter zich voor als huurmoordenaar en neemt hij onverwachts contact. Hij waarschuwt dat hij ingehuurd is om je te vermoorden of te verwonden, maar dat hij je zal sparen als je geld betaalt. Het bericht komt heel dreigend over en is bedoeld om mensen bang te maken.

Safeonweb raadt aan om nooit op dergelijke berichten te reageren en ze meteen te verwijderen. Als je antwoordt, kun je opnieuw opgelicht worden via je e-mailadres. Wie toch gegevens heeft gedeeld of geld heeft overgemaakt, contacteert best zo snel mogelijk zijn of haar bank. Als je blijft bedreigd worden, moet je de politie op de hoogte brengen.

© Safeonweb

Hulpvraagfraude

“Hallo mama. Mijn telefoon is kapot. Dit is mijn nieuwe nummer: … Kan je me een WhatsApp-bericht sturen?” Hulpvraagfraude of WhatsApp-fraude is een oud zeer, maar komt tegenwoordig opnieuw veel voor. Je krijgt zogezegd een bericht van een zoon, dochter, vriend of vriendin die na een kort, luchtig gesprekje vraagt om een dringende betaling uit te voeren. Hij of zij beweert altijd een nieuw nummer te hebben en belooft je snel terug te betalen. Van nature uit willen mensen hun kinderen en vrienden helpen, en daarom trappen ze vaak in deze val.

Betaal nooit op basis van dit soort berichtjes, maar probeer eerst je kind of vriend te bereiken op een andere manier, bijvoorbeeld via het ‘oude’ gsm-nummer. Maak nooit geld over zonder hem of haar persoonlijk gesproken te hebben. Doe je dat toch, dan contacteer je best meteen je bank en Card Stop en ga je aangifte doen bij de politie.

© Safeonweb

Klassieke phishing

Ten slotte blijven ook de traditionele phishingberichten en -mails een groot probleem. De oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als een overheidsdienst, zoals de FOD Financiën, Pensioendienst, My e-Box of Mijn Burgerprofiel. Of ze contacteren je in naam van een bank of een bedrijf. Zelfs valse berichten van de politie komen vaak voor, waarbij je bijvoorbeeld zogezegd een boete hebt gekregen of beticht wordt van zedenfeiten.

Welke vorm van phishing het ook is, het doel is altijd hetzelfde: je bankgegevens bemachtigen of je dwingen om een overschrijving te doen. Klik daarom nooit op de links in de mail, geef zeker nooit je bankgegevens door en schrijf al helemaal geen geld over. Als je twijfelt, contacteer je best persoonlijk de instantie in kwestie om te checken of het toch geen legitieme mail is. Verdachte mails en berichten kunnen altijd doorgestuurd worden naar verdacht@safeonweb.be. Toch in de val getrapt? Contacteer dan zo snel mogelijk je bank en Card Stop (078 170 170) en doe aangifte bij de politie.

© rr