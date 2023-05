IN BEELD. Antwerp houdt sfeervol aanmoedigingsmoment voor 3.000 supporters

Zaterdagmiddag hield het voltallige team van voetbalclub Antwerp een kort aanmoedigingsmoment in het Bosuilstadion. Ongeveer 3.000 mensen kwamen hun team naar de mogelijke overwinning en landstitel van zondag schreeuwen. Bekijk hieronder de beelden.

Deurne Noord en bij uitbreiding heel Antwerpen is duidelijk klaar voor een groot titelfeest. Antwerp kan bij winst tegen Union voor de vijfde keer landskampioen worden, voor het eerst in 66 jaar. Winnen ze niet, dan wordt alles op de slotspeeldag beslist.

De spelers werden verwelkomd met Bengaals vuur en gezang. Daarna kwamen ze langs de fans in Tribune 3 om kort wat handjes te schudden. De training van zaterdag is wel achter gesloten deuren. Voor zondag is de match volledig uitverkocht.

© BELGA

