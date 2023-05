Noordkaap palmt Blues Peer in: “Gelukkig zijn er geen mensen van Kleine-Brogel”

Stijn Meuris in actie: “Laten we nu al afspreken dat jullie een fantastisch publiek zijn.” — © Dick Demey

Stijn Meuris en zijn kornuiten predikten vrijdagavond misschien niet de klassieke blues. Ze raakten een volgelopen tent wel recht in het hart, en is dat niet wat de volleerde bluesliefhebber altijd wel kan smaken?

Onder de noemer Peerse Feesten werd het bluesfestival in de schaduw van de Peerse Deusterkapel vrijdag afgetrapt. Voor het eerst geen klassiek bluesmenu op deze eerste festivalavond, maar een gevarieerde dis waarvan de misschien niet zo geoefende festivalbezoeker kon proeven. Dat was ook de bedoeling van de organisatie: Peer en omgeving laten kennismaken met het naar traditie oergezellige festival, en hen in de toekomst misschien wel vaker als bezoeker mogen begroeten. Een succesvol recept, want al vroeg op de avond bleken fikse rijen met een (gratis) dagticket aan te schuiven voor de optredens van onder meer Berre en Milo Meskens.

Berre. — © Dick Demey

Kleine-Brogel

Na een heldhaftig trommelduel tussen de beste drummers van de Lage Landen (Mario Goossens versus Cesar Zuiderwijk, allebei in de band Sloper), mocht de hoofdspijs eindelijk voorgeschoteld worden. Voor een meer dan volgelopen festivaltent trapten Stijn Meuris en zjin Noordkaapse gezellen af. Véél volk, en dus een kolfje naar de hand van de Peltse volksmenner die de buren uit Peer al helemaal in het begin – weliswaar gekscherend – een pets op de poep gaf: “Allez mensen van Peer, laat eens zien waar ge zijt. Gelukkig zijn er vanavond geen mensen van Kleine-Brogel”. Maar even later volgde ook de onvermijdelijke liefkozing: “Extrema Outdoor is leuk, maar dit is toch véél leuker, hoor. Laten we nu al afspreken dat jullie een fantastisch publiek zijn”, bulderde Stijn na gesmaakte passages van onder meer ‘Panamarenko’, ‘Verloren dag’ en ’Hoopvol’.

Respect

‘Satelliet Suzy’ werd luidkeels meegezongen, idem voor publiekslievelingen ‘Gigant’, ‘Arme Joe’, ‘Een Heel Klein Beetje Oorlog’ en “dat liedje voor de mensen uit Peer die wel eens gestudeerd hebben”: ‘Druk in Leuven’ dus. Nog een finale liefkozing had Meuris in petto voor de organisatoren van het festival: “Ik ben zo blij dat Blues Peer weer is waar het moet zijn. Respect!” Zaterdag en zondag serveert het iconische bluesfestival dan ook – amper twee jaar na het faillissement – een straffe affiche met toppers als Robert Cray, Triggerfinger, Walter Trout, Luka Bloom en The Waterboys. Over hun passages leest u dit weekend meer op hbvl.be.