Houthalen-Helchteren

Omdat de lancering van het vijfsterrenresort op Extrema Outdoor vorig jaar een schot in de roos bleek, is de glampingsite dit jaar nog groter en en luxueuzer. Vanaf ongeveer 147 euro per dag verandert je festivalervaring hier een volwaardige vakantie: “Dit is ‘festivallen’ op het hoogste niveau.”