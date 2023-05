Gauwdieven stelen ketting van 2.000 euro op Extrema: “Ze trokken het keihard van zijn hals”

De moeder en haar zoon willen liever anoniem blijven. “Mijn 19-jarige zoon is vrijdag voor de eerste keer naar Extrema Outdoor gegaan”, vertelt de vrouw. “Omdat we al vreesden dat hij iets zou kwijtraken, liet hij een aantal waardevolle spullen zoals zijn horloge thuis. Maar de gouden ketting van 2.000 euro die hij voor zijn 18de verjaardag heeft gekregen, nam hij wel mee. Die ketting met een gouden kruisje heeft namelijk een grote emotionele waarde voor hem.”

Harde snok

De jongeman was nog maar drie uur op het festivalterrein, toen het al misging. “Tijdens het dansen voelde hij plots een serieuze snok aan zijn hals. Iemand trok langs achter keihard aan zijn ketting. Zo hard zelfs dat mijn zoon, die nochtans een stevige lichaamsbouw heeft, achteroverviel op de grond. Al snel merkte hij dat zijn gouden ketting weg was. De dief was erin geslaagd die dikke ketting volledig kapot te trekken en mee te grissen. Mijn zoon heeft nog gezocht naar de dader, maar door de drukte kon hij niemand meer zien.”

Naast de pijn in zijn hals was de jongeman ook serieus geschrokken van het voorval. “Hij is aangifte gaan doen bij de politie. Daar zaten nog een 15-tal andere mensen die ook beroofd waren. Mijn zoon was zo onder de indruk, dat ik hem even later ben komen halen. Hij wil nooit meer teruggaan naar het festival. Ik wil vooral andere festivalgangers verwittigen: neem geen waardevolle spullen mee!”

Waarschuwingen

“Er zijn inderdaad al verschillende meldingen van gauwdiefstallen binnengekomen”, zegt Marijke Teunis van het parket Limburg. “Elke dag is er veiligheidsoverleg, en vrijdag is gebleken dat er dieven actief waren. Daarom gaan de politieploegen op het terrein zich meer oriënteren op deze diefstallen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd via de app en de borden op het festival. Alle aangiftes worden verder onderzocht.”