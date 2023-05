Roger Waters verbijsterd door onderzoek van Duitse politie naar naziuniform: “Was statement tegen fascisme”

Waters droeg tijdens een concert in Berlijn op 17 mei een lange zwarte jas en rode armbanden met daarop gekruiste hamers, een ensemble dat erg op dat van een SS-officier lijkt. Hij gebruikte tijdens het optreden ook een mitrailleur, waarmee hij nepkogels afschoot. De Duitse politie maakte vrijdag bekend dat het een onderzoek zou openen naar verheerlijking van het naziregime.

Waters ontkent zaterdag in een bericht op Instagram echter met klem dat hij wilde aanzetten tot haat. “Mijn recente optreden in Berlijn heeft geleid tot kwaadwillige aanvallen van mensen die mij willen besmeuren en de mond willen snoeren, omdat ze het niet eens zijn met mijn politieke opvattingen en morele principes”, klinkt het. Maar volgens Waters vormen zijn concerten juist “een aanklacht tegen fascisme, onrechtvaardigheid, en onverdraagzaamheid in al hun vormen. Pogingen om die elementen af ​​te schilderen als iets anders zijn onoprecht en politiek gemotiveerd.”

“Ik heb me mijn hele leven lang uitgesproken tegen autoritarisme en onderdrukking, waar ik die ook zag. Toen ik na de oorlog een kind was, werd de naam Anne Frank in ons huis vaak uitgesproken: ze werd een permanente herinnering aan wat er gebeurt als het fascisme niet wordt gecontroleerd. Mijn ouders vochten tegen de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, mijn vader betaalde zelfs de ultieme prijs.”