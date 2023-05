Geen gorilla’s maar bomen in de mist in deze mystieke nieuwe stadstuin: “Hier is 100 liter water per week voor nodig”

Na drie jaar onderhandelen, planten uitkiezen en een kraan laten aanrukken, is de nieuwe binnentuin van Kunsthal Gent, in het Caermersklooster, eindelijk klaar. Exotische bomen zorgen in combinatie met een dikke nevel voor een haast mystieke sfeer.

Als het windstil is en je de binnentuin binnenstapt, zie je door de dichte nevel bijna geen hand voor ogen. Je hoort water fijntjes klateren en een geluidsinstallatie zorgt af en toe voor een diep gegrom. Je waant je in een filmscène. De kleinste windvlaag schept duidelijkheid. Dan waait de mist snel op en zie je verschillende hoge exotische bomen met vreemde vormen, op een zomerse dag mooi uitgelicht door zonnestralen.

Die mystieke tuin is het werk van de New Yorkse kunstenaar Ben Thorp Brown (39), die nauw samenwerkte met tuinarchitect Jan Minne. Bedoeling is de band tussen mens en natuur te versterken. “De binnentuin is lang afgesloten geweest en was verwilderd. We hebben toestemming moeten vragen aan de dienst Erfgoed om een oude, dichtgemetselde deur van het klooster terug open te maken”, zegt Valentijn Goethals van Kunsthal.

Chinese palmbomen

Er was ook ongerustheid dat de tuin de bestaande architectuur naar de achtergrond zou duwen. “Maar het omgekeerde is waar”, zegt Goethals. “Omdat de bomen zo hoog zijn, ziet de bezoeker behalve de top ook het prachtige gebouw. Het was een huzarenstukje om al die bomen hier binnen te krijgen. Met een kraan zijn ze over het dak van het klooster getild.” (lees verder onder foto)

Kunstenaar Ben Thorp Brown. — © fvv

In de tuin staan onder meer een Pinus Strobus ‘Pendula’, een dennenboom die doorbuigt waardoor hij lijkt te treuren, een toverhazelaar die bloeit in januari, een zilverspar die bijna kaal is door eerder aanvallen door insecten en plagen en enkele Chinese palmbomen die hier perfect gedijen. “De bomen zijn gekozen op hun speciale vormen en zijn allemaal gekweekt in België. Ze aarden hier dus perfect”, zegt Goethals.

100 liter water

De fontein geeft het kunstwerk een laag van geluid, legt Ben Thorp Brown uit. “Het geeft een gevoel van rust in een dynamische Kunsthal. De mist zorgt voor een vervreemdend gevoel en zorgt ook dat de planten kunnen groeien. Het water wordt onder hoge druk verspreid via kleine gaatjes. Het is gefilterd leidingwater en dus zeker veilig voor de bezoekers. Door het transport zijn de bomen 70 procent van hun wortels kwijt en er is op dit moment nog 100 liter water per week nodig om de planten, ook de bodemplanten, vochtig te houden.” (lees verder onder foto)

Valentijn Goethals van Kunsthal. — © fvv

De nieuwe binnentuin is aangelegd met het idee dat die nog lang mag blijven bestaan. “We laten nu de natuur zoveel als mogelijk haar gang gaan”, zegt Goethals. “We hebben over dit kunstwerk heel wat compromissen moeten sluiten met de Groendienst en de dienst Erfgoed, maar daar merk je niets van als je het eindresultaat ziet.”

De bomen planten was een hele klus. — © IF