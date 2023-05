Dat zal vonken geven! Tyson Fury daagt Anthony Joshua uit voor gevecht in Wembley

De Engelse wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten Tyson Fury daagt zijn landgenoot Anthony Joshua uit voor een gevecht dat in september in het Wembleystadion moet plaatsvinden.

Vrijdagavond bevestigde Fury via zijn sociale media dat hij Joshua enkele dagen geleden een contract voor de kamp heeft bezorgd. “Het is een gevecht dat iedereen wil zien, ook ik”, schrijft Fury. “Komaan AJ, laten we de wereld geven wat ze willen. De bal ligt nu in jouw kamp.”

De 34-jarige Fury is de wereldkampioen bij de WBC terwijl de 33-jarige Joshua door Oleksandr Usyk werd onttroond als viervoudig wereldkampioen (WBA, IBF, WBO & IBO) en nadien ook een herkansing tegen de Oekraïner verloor. Begin april maakte hij in de Londense O2 Arena een winnende comeback tegen de Amerikaan Jermaine Franklin.

WBC-titel op het spel

Na afloop zei Joshua uit te kijken naar een “Battle of Britain”. “De bal ligt in Fury’s kamp. Ik zou het een eer vinden te kunnen vechten voor de WBC-titel. We spraken vroeger al met elkaar en hopelijk kunnen we dit blijven doen. We worden er niet jonger op”, klonk het.

In september vorig jaar werd een duel tussen de twee Britten door Fury afgeblazen omdat Joshua de deadline om het contract te ondertekenen niet had gehaald.