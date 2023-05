Dit zijn de starttijden van de allesbepalende klimtijdrit in de Giro: Roglic begint om 17u11, Thomas drie minuten later

De voorlaatste etappe, de laatste echte rit waar het klassement nog wijzigingen kan ondergaan want de slotrit in Rome is voer voor de sprinters. Roze trui Geraint Thomas begint eraan met 26 seconden voorsprong op Primoz Roglic. Zal dat volstaan om de oudste Girowinnaar ooit te worden? Ontdek hieronder de voornaamste starttijden.