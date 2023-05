Staatssecretaris Dermine: “PS is bereid tot meer ambitieuze pensioenhervorming”

Om bijkomende relancefinanciering te krijgen van de Europese Commissie, moet België een pensioenhervorming doorvoeren. Die laat echter op zich wachten. Er is beslist om de minimumpensioenen te verhogen, maar er moet nog meer gebeuren.

“Het is makkelijk voor anderen om te zeggen dat de PS zijn trofee binnen heeft met de verhoging van de minimumpensioenen en nu alles afblokt. Wij zijn bereid tot een meer ambitieuze pensioenhervorming”, aldus Dermine. “We willen bijvoorbeeld over een carrière van 42 jaar spreken in plaats van een vaste pensioenleeftijd.”

Dermine had ook nog een boodschap voor premier Alexander De Croo (Open VLD), die met zijn uitspraken over een “pauze” in de Europese natuurherstelwetgeving onrust veroorzaakte in zijn regering. “We zijn niet in campagnemodus. De PS wil werken aan hervormingen die belangrijk zijn voor de toekomst van het land.”

Gevraagd of er over een staatshervorming gepraat kan worden, zei Dermine daar geen vragende partij voor te zijn. “Het is ook geen prioriteit voor de burger”, zei hij.