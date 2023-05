Robert Bauer eerste uitvliegende Kanarie de nieuwe club vindt

Bij STVV vertrekt zoals geweten meer dan een elftal spelers. Een grote groep is einde contract. Robert Bauer (28), de Duitser die einde verhaal was in Sint-Truiden, heeft een nieuwe werkgever gevonden in Saudi-Arabië, waar hij vorige zomer al graag naar toe wilde maar toen geen transferpermissie kreeg. Bauer tekende nu een overeenkomst voor één seizoen met optie bij Al Tai FC, een middenmoter in de Saudi Pro League.

