Familie “immens opgelucht” door vrijlating van Olivier Vandecasteele: “Een tweede strijd begint nu”

De familie en vrienden van Olivier Vandecasteele zijn “immens opgelucht” door de vrijlating van de Belgische ngo-medewerker uit Iraanse gevangenschap. “Een tweede strijd begint nu”, klinkt het in een mededeling.

Vandecasteele zat anderhalf jaar opgesloten in een Iraanse gevangenis. Vrijdagochtend werd hij in Oman overgedragen aan een Belgische delegatie, in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.

In een schriftelijke mededeling bedankten de familie en vrienden van Vandecasteele de overheid, de advocaten en anderen die hen hebben geholpen. Voor Vandecasteele begint nu een tweede strijd, zeggen ze ook, “namelijk het opnieuw opbouwen van wat verwoest werd tijdens de 14 maanden van eenzame opsluiting, angst, ontbering en slapeloosheid”.