Rik Verheye over zijn relatie met Ella Leyers: “Nul spijt van”

“Ik heb beseft dat ik echt álles heb om gelukkig te zijn”, zegt Verheye. “Dat alleen een liefdesrelatie ontbreekt? Klopt, maar wat niet is, kan nog komen. En alles gebeurt met een reden. Ik heb uit het vorige (de relatie met Leyers, red.) veel geleerd, ik weet wat ik nodig heb. Hoe ik erop terugkijk? Hoe explosief − met een bang − we eraan begonnen zijn, met eenzelfde bang zijn we eruit gegaan. En nul spijt van. Ik kan dat nu koesteren. Ik kan achteromkijken en zeggen: oké, chic, leuk, maar niet wat ik nodig had. (denkt na) Ik ben iemand die in het hier-en-nu leeft. Ik pak het moment en kan dat heel goed. Natuurlijk heb je een langetermijnvisie − daar wil ik staan in mijn leven op een bepaald moment − maar dat neemt niet weg dat je jezelf eens niet volledig kan verliezen.”

“Heftig”

Er werd in die periode wel veel geschreven in de pers, maar ook daar ligt Verheye niet wakker van. “Goh. Dat glijdt van me af, ook al omdat we er met twee in stonden. En omdat het niks negatiefs is, hè. Het gaat uiteindelijk over het feit dat ge een koppel zijt. Dat je verloofd bent. En dat het over is. Ik weet intussen dat zulke dingen out in the open zijn, omdat je bekend bent. Maar wat ik wél absurd vond, was het begin. We waren elkaar nog maar aan het leren kennen, en het was al van ‘We hebben jullie gezien op Pukkelpop, we gaan het schrijven’. Tja, dat is heftig.”