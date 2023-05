Rotterdam opgeschrikt door explosie, mogelijk band met drugsmilieu

In een flat aan de Taandersstraat in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag, net na middernacht, een explosief ontploft. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt bij het incident in de wijk Delfshaven. Een politiewoordvoerder laat weten dat de schade “relatief meevalt”, en dat er in de woning die het doelwit was niemand aanwezig was.