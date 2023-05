Man tot 15 jaar cel veroordeeld in Marokko voor doodslag op kind in Namen

Een Belgisch-Marokkaanse man is donderdag door een Marokkaanse rechtbank veroordeeld voor doodslag op een kind in Namen in 2005. Dat meldt L’Avenir.

De moeder van een tweejarig kind had het toezicht op haar dochter toevertrouwd aan haar toenmalige partner, in hun appartement in Namen. Het meisje moest uiteindelijk gewond naar het ziekenhuis worden overgebracht, waar ze enkele dagen na opname overleed. De man werd kort na de feiten gearresteerd en beschuldigd van doodslag.

Na in eerste aanleg te zijn veroordeeld, kreeg de man in hoger beroep een gevangenisstraf van 15 jaar. Omdat hij dacht zijn straf te kunnen ontlopen, ging de veroordeelde man in ballingschap in zijn eigen land. De zaak werd echter ook doorverwezen naar het Marokkaanse gerecht, waarop hij werd gearresteerd en opgesloten.

Tijdens een eerste proces in Marokko werd de verdachte tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld, meldt L’Avenir. Zijn straf werd teruggebracht tot 15 jaar gevangenisstraf na een beroep dat donderdag afliep.