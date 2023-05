Zeker zestien doden bij ongeval tussen minibus en vrachtwagen in Kameroen

In Kameroen zijn zestien mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een minibus en een vrachtwagen. In de minibus zaten vijftien mensen die het lichaam van een familielid begeleidden naar zijn begrafenis, aldus de minister van Vervoer.

“Bij dit ongeluk zijn zestien mensen omgekomen, onder wie vijftien in de bus en één in de vrachtwagen. Drie inzittenden van de minibus overleefden het ongeval, maar raakten gewond”, verklaarde Jean Ernest Massena Ngallé Bibéhé vrijdagavond. Hij voegde eraan toe dat in de minibus een lichaam vervoerd werd op weg naar zijn begrafenis.

De minister zei verder dat het ongeval plaatsvond in Edea, een industriestad op ongeveer 80 kilometer ten oosten van Douala, de grootste stad van Kameroen. Over een oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid.

De wegen van het uitgestrekte Centraal-Afrikaanse land worden regelmatig in rouw gedompeld door dodelijke ongevallen met het openbaar vervoer, met name op de National 3, die hoofdstad Yaoundé verbindt met de economische hoofdstad Douala.