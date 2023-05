Turnjuf voor rechter na val van leerling tijdens evenwichtsoefening

De zaak draait rond een 11-jarige leerling die in 2016 op zijn hoofd viel tijdens een turnles. De jongens was een menselijke piramide aan het maken met enkele klasgenootjes, toen hij ten val kwam. Het slachtoffer verloor het bewustzijn en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de advocaat van de familie van de jongen is er sprake van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 0 tot 3%. De raadsman pleitte dan ook voor de aanstelling van een gerechtsdeskundige om de schade definitief vast te stellen.

Nog volgens de advocaat is de turnjuf verantwoordelijk voor het ongeval. “Ze stond alleen in een klas met 25 leerlingen in een te kleine sportzaal, waar er te weinig valmatten waren. Ze lette niet op en de oefening is niet in lijn met de omzendbrief van de Franse Gemeenschap”, klonk het.

Het Brusselse parket is een andere mening toegedaan en vordert de vrijspraak voor de turnjuf. “Het ging om een evenwichtsoefening die geschikt is voor kinderen van deze leeftijd. De jongen verloor zijn evenwicht en is ten val gekomen. Hij werd niet geduwd en hij is niet tegen een muur gevallen. Uit het dossier blijkt ook niet dat hij niet gewond zou zijn geraakt indien hij wel op een vloermat zou zijn terechtgekomen.”

Vrijspraak

Ook de advocaat van de turnjuf pleitte vol voor de vrijspraak. De strafpleiter verwees onder meer naar de beslissing van de raadkamer, die aanvankelijk een buitenvervolgingstelling had uitgesproken. “Dit hele proces is een gerechtelijke dwaling”, liet de raadsman optekenen.

Het vonnis in deze zaak valt op 14 juni.