“Vandaag wordt warm en zonnig, maar ’s avonds koelt het snel af”

Bij zonsopkomst lag de temperatuur op de meeste plaatsen tussen 5 en 6°C. Laag boven de grond werd het nog enkele graden kouder en kwamen we dus dicht in de buurt van het vriespunt uit.

Vandaag warmt het snel op en wordt het in Limburg een warme dag. Dat betekent dat de temperatuur oploopt naar 20 graden en meer. De wind wakkert aan tot gemiddeld 3 Beaufort uit het noordoosten.

Daarbij hoort veel zon en geen kans op regen of een onweersbui. Het is bijna juni en dus staat de zon hoog aan de hemel. Dat zorgt voor een sterke UV-waarde met een piek rond niveau 7. Smeren is dus de boodschap!

‘s Avonds koelt het wél weer vlot af. Tegen 22 uur zullen we een tiental graden kwijt zijn. De wind zal echter gaan liggen waardoor het koudegevoel wel zal meevallen.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.