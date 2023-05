Vier jaar geleden was Viktor Verschaeve een grote wielerbelofte, vandaag door een mysterieuze kwaal renner af: “Er is geen dokter die ik niet gezien heb”

Op zijn 20ste was Viktor Verschaeve een van de betere beloften die België rijk was. Een renner voorbestemd voor een lange profcarrière. Amper vier jaar later is dat allemaal voorbij. De oorzaak: een mysterieuze kwaal aan zijn linkerbeen. Niet met elk toptalent loopt het goed af. Verhaal van een renner die zijn droom uit mekaar zag spatten.