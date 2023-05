Antwerp-boegbeeld Paul Bistiaux looft de werkwijze van Paul Gheysens en co: “De club is een geoliede machine geworden die niet panikeert”

Paul Bistiaux (71) was zes jaar toen Royal Antwerp FC, de club waaraan hij zijn hart verloor en waaraan hij ook een groot deel van zijn professionele leven zou wijden, voor het laatst landskampioen werd. Tijdens zijn carrière op de Bosuil tussen 1979 en 2015 beleefde de Great Old zowel glorieuze dagen als diepe miserie. Dat Antwerp vandaag opnieuw een kans maakt op de titel, is voor een deel ook aan hem te danken. Dat zeggen wij, want zelf loopt hij daar niet mee te koop.