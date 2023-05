Meteen volle wei voor Blues Peer: nieuwe formule slaat aan

Goede keuzes maken ze daar in Peer. De vrijdagavond van het festival is er afgetrapt onder de naam ‘Peerse Feesten’. Zeker niet alleen blues, maar wel al heel vroeg op de avond een vrijwel volgelopen festivalterrein en een fijn volksfeest.

Vorig jaar was de grote heropstanding voor Blues Peer. Nadat het festival de boeken noodgedwongen moest neerleggen, nam een jong Peers gezelschap het iconische muziekgebeuren over. Dat bleek in 2022 al meteen een succesverhaal met de juiste programmatie én vooral ook de juiste bezoekersaantallen. Dus werd er dit jaar een fijn vervolg aan gebreid.

(lees verder onder de foto)

© Dick Demey

Eén verschil: Blues Peer kreeg dit jaar een nieuwe aftrap. De vooravond van het festival gaat namelijk als de Peerse Feesten door het leven. Voor wie het niet weet: dat is het feest waaruit het wereldberoemde bluesfestival in de jaren ’80 gegroeid is. Voor alle duidelijkheid: niet alleen blues worden er vrijdagavond geserveerd. Die zijn er, maar er was vooral ook heel veel andere muziek uit dezelfde marge. TikTok-ster Berre kreeg vrijdagavond al erg vroeg de handen op elkaar, niet vanzelfsprekend voor dit festival, en Milo Meskens mocht daar even later een vervolg aan knopen. Of Stijn Meuris met zijn favoriete gezelschap Noordkaap de Perenaren-en-buren in vervoering kon brengen, lees je zaterdag op onze site.

Straffe programmatie trouwens dit weekend. Met onder meer Waterboys, Robert Cray, Walter Trout, Tiggerfinger en Luka Bloom mag het festival wedijveren met de beste programmaties in jaren in Peer. Maar daarover dus meer op de feestweide of op hbvl.be.

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey