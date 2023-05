Sportief directeur Carlos Avina wil ook volgend seizoen meedoen met Cercle voor de top acht: “Twee nieuwkomers en vier spelers van Monaco. Zeker geen derde keus”

Nog twee keer 90 minuten vlammen en proberen zesde te worden en het seizoen zit erop voor Cercle Brugge. Een nu al meer dan geslaagd seizoen in elk geval, maar sportief directeur Carlos Avina is nu al volop bezig het nieuwe seizoen voor te bereiden. Volgende week vertrekt hij naar zijn thuisbasis in Mexico, maar het raamwerk van het Cercle voor 2023-24 is nu al klaar.

Eind dit jaar is Brugge een tweede Avina rijker. Carlos en zijn vrouwtje verwachten in december immers hun eerste kindje. De aanstaande mama vloog nu al naar huis en de papa in spe reist haar volgende week achterna. Het staat wel vast dat de kleine spruit straks in Brugge zal geboren worden. “Als je het maar weet”, verzekert papa Carlos ons. “We leven en werken hier, dus is het logisch dat ons kindje hier ook geboren wordt.”

Zeker is dat het in goede handen zal zijn. Net zoals dat ook het geval is met Cercle. De eerste maanden in België waren moeilijk voor het jonge koppel en ook professioneel liep het niet naar wens. Maar de jonge sportief directeur bleek een doorbijter en na de negende plaats van vorig seizoen haalde Cercle nu de Europe play-offs en kan het nog zesde worden. “Vorige week in Gent was de ontgoocheling groot omdat we naast Europees voetbal grepen, maar ik geloof er sterk in dat we nog die zesde plaats kunnen pakken”, denkt Avina.

De juiste prijs

Ook volgend seizoen wil hij met Cercle weer strijden om een plaatsje in die top acht. De huidige kern zal behoorlijk wat wijzigingen ondergaan, maar Avina heeft zijn zaken goed voor mekaar. Zijn intussen fameus gekende plan-B werkt feilloos en het raamwerk voor volgend seizoen ligt nu al vast.

Majecki en Marcelin keren terug naar Monaco, Didillon komt niet terug naar Brugge, Hotic is einde contract en vertrekt, Vanhoutte staat dicht bij Union, Daland, Lopes en Ueda zijn grof wild op de transfermarkt en moeten de rekening aanzuiveren.

“Dat is bij Cercle niet anders dan elders”, weet Avina. “Voetbal is business, maar het is de kunst om te anticiperen en ik mag zeggen dat we dat hier tegenwoordig meer dan ooit doen. Slechts één contract loopt af en het is dat van Dino Hotic. Sommige spelers zijn zo goed dat ze toe zijn aan een hoger niveau. Daland, Lopes en Ueda verkeren in dat geval. Er is enorm veel belangstelling voor hen, zelfs uit de Bundesliga of de Premier League. En we willen graag meewerken om die jongens stappen te laten zetten, want dat maakt deel uit van hun ontwikkeling. Maar we willen daar wel de juiste prijs voor krijgen.”

Versterking op komst

Wie denkt dat Cercle sportief weer in troebel water zal terechtkomen, heeft het mis. De basis van de ploeg blijft met Warleson in doel, Siquet en Decostere als wingbacks op rechts, Deman op links, Ravych, Popovic en Utkus centraal achterin, Abu Francis en Van der Bruggen in het midden en voorin Somers, Gboho en Denkey. “We verwachten dat veel van die jongens volgend seizoen zullen ontploffen”, maakt Avina zich sterk. “Gboho laat op training schitterende dingen zien, legt goede cijfers neer en was in Gent de beste man op het veld. Denkey zal volgend seizoen helemaal doorbreken en ik ben ervan overtuigd dat deze ploeg zaterdag al in staat is om in Luik te winnen tegen Standard.”

Avina kondigt echter ook versterking aan. “De dossiers liggen klaar. Na de match van volgende zaterdag tegen Westerlo vlieg ik ook naar huis, maar ik hoop nog voor mijn vertrek een paar aankondigingen te kunnen doen. Er komen twee nieuwkomers bij en nog vier jongens van AS Monaco. Zeker geen derde keus, integendeel. In het verleden kregen we nooit jongens van dit kaliber en ze zullen ook direct inzetbaar zijn. De fans moeten zich geen zorgen maken, op alle vlakken staat er hier iets en we willen minstens bevestigen.”