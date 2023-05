Belgian Cats winnen overtuigend van Griekenland in voorbereiding op EK

In de Mons Arena wonnen de Belgian Cats, nummer 7 van de wereld, een oefenwedstrijd met 83-60 van Griekenland (FIBA 17). De Cats zijn in volle voorbereiding op het EK in Israël (Tel Aviv) en Slovenië (Ljublijana). Emma Meesseman werd topschutster met 25 punten. Julie Vanloo tekende voor 16 punten en 9 assists . Zondag oefent de selectie van bondscoach Rachid Méziane opnieuw tegen Griekenland en in Eigenbrakel.