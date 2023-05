“De beste opstart tot nu toe”, dj te laat door de file en groot feest: dit was de eerste dag op Extrema Outdoor

Feest aan de Plas in Houthalen-Helchteren. Het dance- en technofestival Extrema Outdoor is al toe aan zijn elfde editie en is met 70.000 bezoekers groter dan ooit. Onder het stralend zonnetje werd de driedaagse Limburgse hoogmis van de elektronische muziek ingezet.

Geen vertraging bij de opening van Extrema Outdoor dit jaar: om 12 uur ’s middags gingen de poorten netjes open. Zij die er meteen bij wilden zijn, zagen dat het terrein er helemaal klaar voor was. “Het laatste halfuur voor de opening was nog stressen, maar uiteindelijk waren we er helemaal klaar voor”, zegt woordvoerder Lomme Valkeneers. “Ik durf zelfs te spreken van de beste opstart tot nu toe.”

Geleidelijk aan druppelde het volk binnen bij de eerste dj’s van de dag. Hasselaar Ralpheus mocht om 13.30 uur aan de bak op de Aperol-stage. Voor de meeste dj’s is het een vergiftigd geschenk om zo vroeg op de dag op te treden, maar Ralpheus liet dat niet aan zijn hart komen. “Ik heb me geweldig geamuseerd en heb het voordeel dat ik nu de rest van de dag zorgeloos van het festival kan genieten”, lacht de dj.

Even in de file

Voor veel kampeerders was het feest al bezig sinds donderdagavond. Sommigen hadden er zelfs al een wilde nacht opzitten. “Via de datingapp Bumble heb ik gisteravond iemand leren kennen waarmee het klikte”, lacht Fleur (28). “En ja, hij is in mijn tent beland.” Verder werd er vooral veel wiet gerookt en een Duitse versie van Cara pils gedronken op de camping.

Bij het vallen van de avond kwam het feestje echt helemaal op gang. Veel bezoekers met een combiticket moesten vrijdag gewoon nog werken. Zij konden niet snel genoeg op het terrein zijn, maar het verkeer zorgde voor wat frustratie. Tijdens het spitsuur ontstonden er lange files richting festivalterrein. Niet alleen de feestvierders, maar ook enkele artiesten liepen daardoor vertraging op. Zo geraakte de Amerikaanse Kerri Chandler niet tijdig op het terrein voor zijn set op District 3. Zijn voorganger Dennis Quin breidde dan maar zonder morren een stevig verlengstuk aan zijn set. Kenmerkend voor de collegialiteit binnen de wereld van elektronische muziek.

Records

Voor het grootste feestje op vrijdag moest je ongetwijfeld bij District 1 of 2 zijn. Het was drummen voor een plekje bij de optredens van Charlie Sparks en Dana Montana. Al moest je voor het muzikale hoogtepunt van de dag wel tot middernacht blijven. Liefst van al hadden we ons gevierendeeld voor de sets van Reinier Zonneveld, Kölsch, 9x9 en Peggy Gou, die elk een stage mochten afsluiten op vrijdagavond.

Trots overheerst bij de organisatie van Extrema Outdoor. “We zijn erg tevreden met de groei die we doormaken”, zegt Lomme Valkeneers. “Zaterdag is al uitverkocht, zondag zo goed als. Dat brengt het totaal op 70.000 feestvierders. We zijn alle records aan het verbreken met deze editie en er staat ons nog een mooi weekend te wachten.”