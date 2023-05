De nachtmerrie van Olivier Vandecasteele is na anderhalf jaar in een Iraanse cel voorbij. De man werd vrijdagochtend in Oman geruild voor een veroordeelde Iraanse terrorist, en zal vrijdagavond weer thuis zijn. Maar de deal laat ook een zure nasmaak achter bij de oppositie, zowel de Belgische als de Iraanse. Dit weten we al over wat er zich donderdag en vrijdag afspeelde.