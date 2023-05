Onfortuinlijke Derek Gee na vierde (!) tweede plaats in Giro: “Ik heb het tenminste geprobeerd”

De 25-jarige Canadees Derek Gee (Israel-Premier Tech) ontpopte zich tot de revelatie van de Ronde van Italië editie 2023. In de koninginnenrit van vrijdag finishte hij al voor de vierde keer als tweede. “Door in het peloton te blijven wachten, is er geen kans dat ik win, toch?”, pufte hij uit bovenop Tre Cime di Lavaredo.

Het Giroverhaal van Gee leest als een sprookje. Vorig jaar koerste hij nog voor het opleidingsteam van Israel-Premier Tech, dit voorjaar had hij bij zijn WorldTour-debuut evenmin spraakmakende resultaten behaald. Maar met zeven lange ontsnappingen sleepte hij deze Giro vanuit het niets vier tweede plaatsen en twee vierde plaatsen uit de brand.

“Ik wilde gewoon in de aanval zitten voor het puntenklassement. Zodat ik mijn tweede plaats daarin veilig kon stellen”, vertelde Gee over zijn vlucht van vrijdag. “Ik dacht dat het zeker een dag voor de klassementsrenners zou gaan worden. Maar onze voorsprong werd steeds groter en groter. En dan probeerde ik weer de klik in m’n kop te maken: ‘We gaan weer tot de finish’. Maar helaas waren mijn benen op.”

© EPA-EFE

Op de steile Tre Cime di Lavaredo stak Gee zijn hand uit naar de ritzege, maar in de slotfase werd hij nog geremonteerd door de Colombiaanse klimgeit Santiago Buitrago. “Ik wist dat Buitrago meteen weg was, toen hij me voorbij kwam. Zijn versnelling was lachwekkend. Maar ik wist niet waar alle andere vluchters zaten, of de klassementsrenners. Ik had geen idee, dus ging ik gewoon vol tot aan de finish. Veel zuurstof is er echter niet, zo hoog op een berg. Dat deed dus pijn.”

De lange rij tweede plaatsen lijkt Gee niet te irriteren: “Oké, ik ben vaak tweede geworden, maar ik heb het tenminste geprobeerd. Ik ben blij dat ik in de Giro naar een tweede plek kan rijden. Dat is cool.”