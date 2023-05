Manon De Roey opent met zesde plaats in Belgian Ladies Open

Manon De Roey staat gedeeld zesde na dag een in de Belgian Ladies Open (Ladies European Tour/300.000 euro) op de Naxhelet golfbaan in Wanze.

De 31-jarige Antwerpse, die op de tweede parcourshelft startte, putte vijf birdies weg en moest twee bogeys op haar scorekaart schrijven. Met haar ronde van 69 slagen (-3) telt De Roey drie slagen meer dan de Zweedse leider Anna Magnusson. Die deed twee slagen beter dan de Japanse Yuri Onishi, de Noorse Madelene Stavnar, de Zwitserse Vanessa Knecht en de Spaanse Maria Prat.

“Ik ben al bij al tevreden,” reageerde De Roey. “Hier en daar een foutje gemaakt, maar met een ronde van 69 slagen en een zesde plaats ben ik goed mee. Ik ben vooral blij dat ik terug voor eigen publiek kan spelen. Op de Amerikaanse LPGA Tour is het telkens wachten of ik kan meedoen en dat is vervelend.”

“Volgende week blijf ik hier thuis. Hopelijk kan ik nog aan enkele toernooien deelnemen in de VS. Ik ben sowieso al zeker van deelname aan de British Open, de Scottish Open en de Evian Masters. Maandag kan ik mij hier proberen te kwalificeren voor de US Open. Nu ga ik mij vooral focussen op de Belgian Ladies Open. Een sterke prestatie zou niet alleen voor mij een voldoening zijn, maar ook voor het thuispubliek.”

Ook Celine Manche deed het meer dan behoorlijk. Met een ronde van 70 slagen, twee onder par, is ze met een zestiende plaats de beste amateur.

De 17-jarige Savannah De Bock leverde een scorekaart af van 71 slagen wat goed was voor een gedeelde 29e plaats. Amateur Sophie Bert noteerde een rondje par, goed voor een gedeelde 40e stek. Voor Lien Willems en Diane Baillieux wordt het na rondes van 78 en 80 slagen moeilijk de cut te halen.