Sterke Thibau Nys klimt naar zesde plek in proloog Ronde van Noorwegen: “Ik heb mezelf een beetje verrast”

Thibau Nys (Trek-Segafredo) is vrijdagavond als zesde gefinisht in de kIimproloog van de Ronde van Noorwegen, een vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series. De overwinning en de eerste leiderstrui gingen naar de Brit Ben Tulett (Ineos Grenadiers).

De Ronde van Noorwegen ging van start over bekende wegen: de 7,4 kilometer lange proloog liep van kuststad Bergen naar de ruim driehonderd meter hoge Mount Floyen. Die heuvel was in 2017 het decor van de WK-tijdrit, toen gewonnen door de Nederlander Tom Dumoulin.

In die lastige opdracht moest de 20-jarige Nys 29 seconden onderdoen voor Tulett, een oud-veldrijder én een generatiegenoot van Nys. “Ik heb mezelf een beetje verrast”, reageerde de zoon van ex-veldrijder Sven Nys na de finish. “Misschien verlies ik een paar seconden door wat kleine foutjes in de bochten op de klim, maar ik denk dat ik een vrij goeie tijdrit gereden heb. Ik ben heel tevreden. Ik kon misschien nog vier of vijf seconden rapper. Maar mijn waarden zijn heel goed.”

Tulett won in 14:28, een seconde sneller dan zijn Amerikaanse ploeggenoot Magnus Sheffield. De Hongaar Attila Valter werd derde op 0:19, tweede Belg Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) achtste op 0:30.

De Ronde van Noorwegen duurt nog tot en met maandag. In totaal kwamen er zeventien Belgen aan de start.