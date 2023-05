Extrema Outdoor waarschuwt voor eerste gevaarlijke pil

Op de ledschermen van Extrema Outdoor wordt gewaarschuwd voor een eerste gevaarlijke xtc-pil. Het gaat over een oranje adelaar met daarin een hakenkruis afgebeeld.

© Bart Borgerhoff

Extrema werkt voor de piltesting dit jaar samen met het NICC in plaats van het Spaanse testlabo van vorig jaar. “Verder blijft de werkwijze wel grotendeels dezelfde als vorig jaar”, zegt woordvoerder Lomme Valkeneers. “Al gaan we nu nog bewuster om met eventueel druggebruik. Zo geven we de dosis van de pil niet meer mee. De communicatie op de ledschermen blijven we wel doen, omdat we toch een beschermende functie hebben. Het is ook goed dat de bezoekers weten dat we met de testing bezig zijn. ”