Niet ideaal: favorieten pas tegen 22 uur in hotel na koninginnenrit in Giro

De Giro is altijd een beetje veel reizen. En zeker in het slotweekend. Ineos-Grenadiers met leider Geraint Thomas, Jumbo-Visma met Primoz Roglic en UAE Team Emirates slapen de nacht van vrijdag op zaterdag allemaal in het Sloveense Kransjka Gora. Daar liggen ook Bahrain Victorious met dagwinnaar Santiago Buitrago en Bora-hansgrohe. En dat was toch nog een dik eind van de finish op de Tre Cime di Lavaredo.