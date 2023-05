Dit zijn de beste outfits van dag één op Extrema: terugkeer van de hippies en heel veel Shein

In het kleurrijke decor van Extrema Outdoor zetten fashionista’s - en fashionisto’s - ook dit jaar hun beste beentje voor. Onze eerste modeanalyse: groovy prints en tweedelige hippiepakjes zijn ook dit seizoen nog helemaal in en fastfashion-brand Shein is veruit het meest genoemde en gedragen label. Wij zetten de allerbeste outfits op een rijtje.

De prijs voor best geklede mannelijke festivalganger gaat vandaag zonder twijfel naar de 20-jarige Dries uit Zolder. “Ik heb mijn t-shirt net in de Hema gekocht en zelf afgeknipt tot een croptop”, zegt de creatieveling. “Op die manier is mijn bovenstuk exact een derde van mijn outfit, de perfecte verhouding. Mijn riem is van Zalando, mijn broek van Levis en mijn kettingen komen van Zalando en Shein. Mijn schoenen zijn vegan buffalo’s. Ik vind het heel belangrijk om een leuke uitstraling te hebben. Meisjes houden van jongens die zich origineel kunnen kleden.”

Dries. — © Tom Palmaers

Hoewel influencer Daylien (21) uit Tessenderlo ook veel kleur in haar kleerkast heeft hangen, kiest ze op technofeestjes meestal voor zwart. “Mijn broek komt van de Zara, mijn schoenen van de H&M, mijn hoedje van American Today en mijn topje van Shein.”

Daylien. — © Tom Palmaers

Voor de 23-jarige Babs uit Nederland kan een festivaloutfit nooit genoeg kleur bevatten. “Mijn pakje komt van Loavies, mijn juwelen, zonnebril en haarband zijn allemaal tweedehands en vintage.”

Babs. — © Tom Palmaers

Natanine (29) uit Iran gaat voor kleur en groovy prints. “Dit is voor mij het eerste outdoor festival van het jaar. Ik heb een outfit uitgekozen waarmee ik helemaal kan opgaan in de bonte decors. Mijn vriendin kiest voor een andere trend: een zwarte broek van nepleer.”

Natanine. — © Tom Palmaers

Reka en Lori zijn allebei 25 jaar en wonen in Brussel. Ze kiezen voor strak zittende pakjes, respectievelijk van Urban Outfitters en Shein. “Sexy, but classy”, knikken ze.

Reka en Lori. — © Tom Palmaers

Ook het topje van Maud uit Geleen is van Shein. “Mijn broek is van New Yorker en aan mijn voeten draag ik Dr. Martens.”

Maud

De kleding van Sara (28) uit Brussel is even zwierig als haar lange vlecht. “Van de vijf outfits die ik voor vandaag voorzien had, is het deze geworden”, lacht ze. “Op festivals draag ik mijn haar niet graag los omdat het dan gaat plakken in mijn nek. Deze vlecht kan ik ook fijn in het rond zwaaien tijdens het dansen.”

Sara — © Tom Palmaers

Lara (25) uit Zele en Amber (31) uit Sint-Niklaas wilden ‘easy breezy’ outfits voor op deze mooie lentedag. “De inspiratie voor mijn dotjes haalde ik op pinterest”, zegt Lara. “Mijn outfit komt van Shein.”

Lara en Amber — © Tom Palmaers

Omdat de vriendinnen van Leila (31) uit Zolder vonden dat ze te veel zwart draagt, gaven ze haar dit fleurige pakje cadeau. “Mijn schoenen zijn van het merk Stradivarius en mijn juweeltjes komen uit Turkije”, vertelt Leila. “Ik draag graag ringen en oorbellen met spirituele en energetische steentjes. Op een dag zoals vandaag geven die mij uiteraard extra veel energie.”