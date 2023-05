VOORBESCHOUWING GIRO RIT 20 (Tarvisio-Monte Lussari). Krijgen we in spectaculaire klimtijdrit opnieuw een beklijvende tweestrijd?

Kort:

Start eerste renner: om 11.30 uur

Aankomst: omstreeks 18.30 uur

Afstand: 18,6 km

Het parcours:

Dit is een tijdrit met twee gezichten. Eerst is er een gedeelte vlak waarop er kan gepowerd worden, maar daarna gaat het omhoog, en hoe. Over 18,6 km zijn er 1033 hoogtemeters te overbruggen. Organisator RCS schrijft dat het eerste gedeelte vlak is en dan lichtjes omhoog loopt. 6 kilometer rijden de renners over het fietspad Alpe Adria. Na 9,4 km is er een punt waar de renners van tijdritfiets naar klimfiets kunnen omwisselen. Daar mogen slechts twee mecaniciens per ploeg staan die in een afgebakende zone van 25 meter krijgen om de renners na de wissel te duwen.

En daarna volgt de vreselijk steile beklimming naar het sanctuarium van Monte Lussari. Eenmaal voorbij de brug van de Saisera begint de allerlaatste klauterpartij van deze Giro. Die is 7,5 kilometer lang, naar de top van de Monte Lussari die op 1760 meter hoogte ligt. Net als daags voordien goochelt de Giro opnieuw met klimpercentages die dubbele cijfers bedragen. Tussen km 1 en 2 van de klim is het zelfs eventjes 22 procent. Op 1 km van de finish volgt nog zo’n strookje.

Er zijn onderweg drie tijdsmetingen. De eerste na 10,8 km, daarna nog eens na 14,3 km en eentje in Sella Prasnig na 17,8 km, net voorbij het allerlaatste steile punt.

In ‘Il Garibaldi’, het roadbook van organisator RCS, wordt de klim eerst beschreven als 7,5 km lang, maar volgens het profiel van de col zelf is die slechts 7,4 km lang en stijgt het gemiddeld 12,1 procent. Jawel. Om compleet buiten adem te finishen.

Onze sterren:

Amper een derde van de renners zal voluit gaan. Voor de rest is dit een snipperdag en waken ze erover dat ze niet buiten tijd aankomen. Die tijdsgrens is bepaald op 30 procent extra van de winnende tijd. Buiten enkele specialisten verwachten we effectief de top-vijf die strijdt voor de zege én het klassement. In deze heel speciale tijdrit gaat het niet om wie het meest aerodynamisch fietst, maar het is eerder the survival of the fittest.

*** Geraint Thomas

** João Almeida, Primoz Roglic

* Damiano Caruso, Lennard Kämna, Brandon McNulty

Dit zijn de sleutelmomenten:

Doseren is het sleutelwoord. Hoewel, in de Giro houden ze van moeizaam voort kruipende renners. Wie bijvoorbeeld zaterdag niet vlot de wissel van de tijdritfiets naar de klimfiets verteert, komt op de Monte Lussari ongetwijfeld zichzelf tegen.

De eerste 4,7 km van de klim stijgt het gemiddeld 15 procent. Dat is het zwaarste gedeelte van de laatste col van de 106de editie, maar het zijn wel dubbele cijfers die tellen.

Na de laatste tussentijdse meting krijgen we nog een achthonderd meter spektalem. Er volgt nog een ‘muur’ van 20 tot 22 procent, een korte afdaling van 8 procent, twee bochten en de laatste 150 meter klimt het op gravel nog eens 16 procent. Alstublieft, dankuwel!

Dit moet u nog weten:

* Klimtijdritten in de Ronde van Italië zijn tegenwoordig schaars. Het is van 22 mei 2016 (Castelfrotto-Alpe di Siusi) geleden dat er nog eens een klimtijdrit was. Toen won de nobele onbekende Aleksandr Foliforov van Gazprom-Rusvelo en nam Steven Kruijswijk de leiderstrui over van Andrey Amador. Die chrono was toen het slotstuk van de tweede week in de Giro en was met 10,8 km ook een pak korter en minder bepalend dan nu.

* De finish van de Giro op Monte Lussari is al een maand het onderwerp van het gesprek. Omdat de ploegauto’s de renners door de smalte van de weg niet kunnen volgen op de klim, is het vooral logistiek een hele onderneming.

* Een motard met een ploegmecanicien met reservefiets in de hand en/of wielen volgt de renners op de col zelf. De eerste vijftien in de stand krijgen zelfs twee motards met evenveel mecaniciens mee. Stel je voor dat je na drie weken Giro als kandidaat-eindwinnaar lek rijdt en dat er daarna nog iets mankeert aan je reservefiets!

* De grote uitval aan renners de voorbije drie weken komt zaterdag de organsator goed uit. Het pak wordt nu ingedeeld in drie groepen van een veertigtal renners. Tussen de groepen in volgt een pauze van vijftig minuten. Die stop is nodig om alle motards van boven naar beneden te laten rijden zodat dan de volgende ‘heat’ van start kan gaan. Om dan telkens met iemand van de volgende groep opnieuw de klimtijdrit te doen.

* De volgauto’s worden na de wisselzone van de fietsen weggeleid van het parcours.

* De renners die gefinisht zijn kunnen met de fiets via een kabelbaan naar beneden en moeten dan nog een viertal kilometer rijden om de teamautocars te vinden.

* Monte Lussari is een dorpje dat in de Julische Alpen ligt en waar nog hoofdzakelijk Sloveens wordt gesproken. Al ligt het qua afstand even dicht tegen Oostenrijk als tegen Slovenië.

* De aankomstplaats Monte Lussari behoort tot Val Canale, een gemeente die in Noord-Oost-Italië ligt. In de loop van de geschiedenis behoorde dit gebied bij Oostenrijk, dan weer bij het voormalige Joegoslavië en is nu voorgoed Italië. Omdat het daar qua wegen niet echt ontsloten is, wordt er vooral aan landbouw gedaan en is de industrie heel miniem.

* Een jaar geleden was deze tijdrit niet eens mogelijk want het traject van de tijdrit vanaf de Ponte del Torrente Saisera was een spoor voor muilezels. De toeristische dienst van Tarvisio legde een weg aan in ecologisch cement zodat het spoor berijdbaar was voor fietsers en coureurs. En zo kwam organisator RCS tot dit klapstuk.

* Monte Santo di Lussari is een bedevaartsoord uit de zestiende eeuw op de gelijknamige berg waarrond een dorp in Karintische stijl werd gebouwd.

* Het belooft een zonnige dag te worden, al zeker in de startplaats Tarvisio. Onderweg naar de finish liggen de alpenweiden wel nog vol restanten sneeuw en eindigen ze in hun smalle tijdritpakjes in temperaturen die moeizaam de tien graden overstijgen.

* Na afloop beginnen de mecaniciens en de verzorgers aan een reis van 750 kilometer, richting de Italiaanse hoofdstad.

* Het wordt vroeg dag voor de renners, want rond 7.30 uur worden de renners en ploegleiding al met autocars naar de luchthaven gebracht. Er is een vlucht met o.a. Soudal – Quick-Step die al om 9.15 uur vertrekt richting Rome Fiumicino, en die met Ineos-Grenadiers en Jumbo-Visma aan boord stijgt om 9.45 uur op.