Kun je herstellen van ruim een jaar opsluiting in onmenselijke omstandigheden? Een psycholoog en lotgenoot getuigen

De Amerikaans-Iraanse Jason Rezaian werkte als correspondent in Teheran voor de krant The Washington Post toen hij in de zomer van 2014 plots gearresteerd werd en op beschuldiging van spionage in de beruchte Evin-gevangenis werd geplaatst, de instelling waar Olivier Vandecasteele in april ook terechtkwam. Rezaian zat 544 dagen achter de tralies, in een cel van nog geen vier vierkante meter. Om te beletten dat hij zou slapen, ging het licht er nooit uit. Enkel voor een ondervraging of een toiletbezoek kon hij zijn cel verlaten. En voor een dagelijkse uitje van 20 minuten in de tuin van de gevangenis. Daar mocht Rezaian wandelen, geblinddoekt. De ellende eindigde in 2016, toen hij vrijkwam als deel van een politieke deal tussen Iran en de Verenigde Staten.

Zeven jaar later blijft de impact van zijn gevangenschap op zijn leven groot, vertelde hij eerder in een interview aan het Nieuwsblad. “Je bent volledig ontmenselijkt. Nooit meer ben je dezelfde. Wat je belangrijk vindt in het leven, verandert. Waar je je vroeger nooit zorgen over maakte, worden je grootste angsten.” Voor Rezaian is dat de schrik om zijn vrijheid opnieuw te verliezen. ” Daar heb ik nu meer schrik van dan van de dood”, zei hij.

Rust en voorspelbaarheid

Meer dan een jaar gevangenschap in onmenselijke omstandigheden, kan een mens zoiets wel te boven komen? Volgens Anouck Heulot, psycholoog bij het adviescentrum Pobos, hangt dat in de eerste plaats af van de mentale veerkracht van Olivier Vandecasteele. Zijn weg naar herstel begint in ieder geval met rust. “Wie zoiets traumatisch meemaakt, heeft allereerst rust, veiligheid, voorspelbaarheid en voldoende eten, drinken en slaap nodig”, zegt Heulot. “Fysiek herstel is de eerste zorg, zonder te veel prikkels. Ook een goede familiale omkadering is belangrijk. Wat dat betreft lijkt Vandecasteele wel goed te zitten.”

Zodra iemand fysiek aan de beterhand is, kunnen hulpverleners volgens Heulot inschatten welke mentale ondersteuning iemand nodig heeft. “Therapieën zoals hypnose en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een therapie die de laatste jaren sterk aan populariteit wint, red.) zijn twee behandelingsvormen die hun nut al bewezen hebben.”

Is het in het voordeel van Vandecasteele dat zijn traumatische ervaring ver van huis plaatsvond? En dat iets gelijkaardigs hier ondenkbaar is? Anouck Heulot meent van niet. “Zo werkt het helaas niet”, zegt ze. “Dat gevoel van machteloosheid zit in je lijf. Kijk maar naar vluchtelingen die naar hier komen: velen zijn getraumatiseerd, ook liggen hun trauma’s duizenden kilometers achter hen. Of je uiteindelijk voorgoed van zo’n trauma kunt herstellen, hangt wel af van de zin die je kunt geven aan die ervaring en van je veerkracht in de nasleep ervan. Het feit dat hij zo goed omringd wordt, is in ieder geval hoopgevend”, besluit ze.