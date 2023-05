Testlab voor drugs op Extrema Outdoor: samenstelling van xtc-pil na 1 minuut gekend

Tot 75.000 festivalgangers worden verspreid over het weekend losgelaten aan De Plas van Kelchterhoef tijdens Extrama Outdoor (XO). De organisatie, politie en justitie hopen dat dit zo veilig mogelijk kan verlopen. Een van de grote aandachtspunten is het drugsbeleid. “Dealers proberen we te pakken en bezitters moeten onmiddellijk een stevige boete betalen”, zegt Geert Verheyen, korpschef van de lokale politie Carma. “Maar behalve het repressieve karakter willen we vooral ook voorkomen dat er slachtoffers vallen.”

En dus zetten de forensische deskundigen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) hun tenten dit weekend op in Houthalen. Voor het eerst hebben ze een laboratorium op een festival in ons land. “Vorig jaar was er een Spaans labo dat dit op vrijwillige basis gedaan heeft, een soort van proefproject”, legt Procureur des Konings Guido Vermeiren uit. “Dat was een succesverhaal. Daarom hebben we de mensen van het NICC gevraagd om dit jaar met ons samen te werken. Zij zijn onze vaste partner in de analyses van de drugs die we in beslag nemen. Nu brengen ze hun expertise naar het festivalterrein. Misschien detecteren ze wel een heel gevaarlijke, potentieel dodelijke drugs die in omloop is. Dan moeten we de festivalgangers van zo’n pil behoeden.”

Drugsbibliotheek

Forensisch deskundige drugs van het NICC Natalie Meert is met drie collega’s aanwezig op Extrema. “We testen dagelijks in ons lab in Brussel”, zegt Meert. “De technieken de we hier gebruiken, zijn dezelfde. We hebben bibliotheken van stoffen en drugs die altijd aangevuld worden met de nieuwe vondsten die op de Belgische markt circuleren. Zo maken we de toestellen slimmer en krijgen we steeds betere resultaten.”

Meert en haar collega’s kunnen tijdens de persvoorstelling vrijdagmiddag al meteen aan de slag. Twee politiemannen in burger krijgen een mogelijke dealer in het vizier en nemen de drugs af. Het gaat om xtc en poeder, waarschijnlijk cocaïne of heroïne. De drugs gaan naar het lab. “We gebruiken twee verschillende technieken”, legt Meert uit. “Bij tabletten doen we schattingen van de concentraties drugs en kijken we of er andere stoffen dan normaal naar boven komen. Zo’n analyse gaat trouwens snel. De tijd varieert, maar we kennen het resultaat na 1 minuut of binnen het halfuur. Vanaf zodra we zien dat er gevaarlijke drugs circuleren, lichten we het parket en de politie in zodat zij de mensen kunnen waarschuwen.”

Dat gebeurt aan de hand van informatieborden die overal op het festivalterrein staan. “Vorig jaar hebben we gewaarschuwd toen we zeer gevaarlijke tabletten in beslag genomen hadden”, zegt burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus). “Dat had effectief een effect op het aantal meldingen met betrekking tot drugs daarna. Voor mij het bewijs dat informeren werkt.”

Noodnummer

Ook een belangrijke focus op het festival: de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bezoekers kunnen daarmee terecht op het speciaal voor Extrema Outdoor gelanceerde noodnummer 015/70.24.08. Het gaat om een nieuw initiatief onder het motto we care a lot. Dat alles gebeurt in samenwerking met de festivalorganisatie en volgt het voorbeeld van Pukkelop vorig jaar.

“De telefoon wordt bemand door twee psychologen die ook zullen instaan voor de eerste opvang van de slachtoffers”, legt Lomme Valkeneers van de organisatie uit. “Bij potentiële misdrijven zorgt de politie voor de verdere opvolging van het slachtoffer in het Zorgcentrum voor Seksueel Geweld van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. We weten nog niet wat het zal geven, maar we moeten wel duidelijk maken dat iedereen zich veilig moet voelen.”