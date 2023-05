Elise Mertens treft ‘lucky loser’ Viktoria Hruncakova in eerste ronde Roland Garros

Elise Mertens (WTA 28) is in de eerste ronde van Roland Garros gekoppeld aan de Slovaakse Viktoria Hruncakova (WTA 136). Die werd vrijdag als “lucky loser” opgevist voor de hoofdtabel.

De 27-jarige Mertens speelde al twee keer tegen de 25-jarige Hruncakova en won beide ontmoetingen vlot, in 2020 in Hobart (6-1, 6-0) en in 2018 op de Australian Open (6-2, 6-1).

Naast Mertens staan ook Ysaline Bonaventure (WTA 81) en Maryna Zanevska (WTA 88) op de tabel bij de vrouwen. Zij treffen respectievelijk de Russin Anna Blinkova (WTA 66) en de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 61).

David Goffin (ATP 113) is de enige Belgische man aan de Porte d’Auteuil. Hij neemt het op tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP 13).