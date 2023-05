Zwitserse vrouw gewond bij ongeval in Rekem

Op de Steenweg in Rekem (Lanaken) is vrijdagavond rond 18 uur een ongeval gebeurd. Daarbij raakte een vrouw uit Bern in Zwitserland gewond.

De auto van het Zwitserse echtpaar, dat op vakantie is in ons land, werd gegrepen door een wagen die van de parkeerstrook de drukke Steenweg opdraaide. Beide voertuigen reden in de richting van Maasmechelen. De auto van de Zwitsers werd aan de passagierszijde in de flank geraakt en weggeslingerd. De brandweer Oost-Limburg moest de vrouw bevrijden uit het voertuig. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verkeer op de Steenweg richting Maasmechelen werd door de lokale politie Lanaken-Maasmechelen tijdelijk over de pechstrook geleid.