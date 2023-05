Red Lions winnen op valreep van India in Hockey Pro League

De Red Lions hebben vrijdag in Londen in hun vijfde wedstrijd in de Hockey Pro League met 2-1 gewonnen van India. Het beslissende doelpunt viel pas diep in de slotfase. Voor België was het de derde zege.

Thibeau Stockbroekx bracht de Belgische mannen na zeventien minuten op voorsprong na een strafcorner. In het tweede kwart maakte India gelijk langs Singh Mandeep (24.), ook na een strafcorner. Zo gingen beide teams met 1-1 de rust in.

In het derde kwart werd niet gescoord en uiteindelijk was het wachten tot vlak voor affluiten en de 59e minuut voor de beslissing viel. Na een afgeweerde strafcorner kon Onana Nelson, een van de youngsters in het team, de 2-1 binnentikken.

Bij de Belgen ontbraken verschillende sterkhouders als Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx, Florent van Aubel en Sébastien Dockier door clubverplichtingen.

In november vorig jaar speelde België in het Argentijnse Mendoza zijn eerste vier wedstrijden in de Hockey Pro League. Zowel tegen Argentinië (2-1 verlies en 2-4 winst) als Duitsland (2-3 verlies en 0-1 winst) was er wisselend succes. Met 9 punten staan de Red Lions voorlopig zevende in het klassement. India blijft ondanks het verlies leider met 19 punten (uit negen matchen).

De komende dagen volgen er nog drie matchen in Londen voor de olympische kampioen en vicewereldkampioen. Zondag spelen de Red Lions tegen Groot-Brittannië, volgende week treffen ze een tweede keer India (vrijdag 2 juni) en Groot-Brittannië (zondag 4 juni).

Zaterdag hervatten ook de Red Panthers na een half jaar pauze de competitie in de Hockey Pro League. De Belgische vrouwen spelen, eveneens in Londen, tegen China. Zondag ontmoeten ze Groot-Brittannië en volgende week nemen ze het nog een tweede keer op tegen beide landen, op 3 juni tegen China en een dag later tegen de Britten.